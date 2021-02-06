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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الأوبرا تقدم حفلًا لرائد الجاز يحيى خليل على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

السبت 06/فبراير/2021 - 12:21 ص
يحيى خليل
يحيى خليل
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قدمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلًا فنيًا لرائد موسيقى الجاز الفنان يحيى خليل وفرقته الموسيقية، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وفق إجراءات احترازية تتبعها الأوبرا للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال دخول الجمهور من بوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة وتباعد المقاعد.

وتضمن برنامج الحفل مجموعة متميزة من أشهر الأعمال الخاصة بيحيى خليل التي تمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى الشرقية منها: بحلم فى عالم غريب، يعيش أهل بلدي، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان، الغربة، حكاوى القهاوي، وايقاع الروح، الحب الجميل، أغنية لوالدي، أورفيوس الأسود، شارع توماس، العيون السوداء، ديلايلا، أشيائي المفضلة، جولة منتصف الليل، بحلم في عالم غريب، يعيش أهل بلدي، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان، الغربة، حكاوى القهاوى، وايقاع الروح.

شارك فى الحفل مجموعة من أمهر العازفين هم: عازف الباص اندريا سيجون، وعازف الجيتار على عمر الفاروق، وطارق رؤوف على آلة الترومبيت.

تجدر الإشارة إلى أن يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط، وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينيات القرن الماضي، ليمثل انطلاقة جديدة لهذا اللون من الموسيقى، ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف شرائح المجتمع من خلال مشاركته في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

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