إنتر ميلان يتصدر الدورى الإيطالى مؤقتا بفوزه على فيورنتينا 2-0

تصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا بعد فوزه الثمين على مضيفه فيورنتينا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بملعب أرتيميو فرانكي في افتتاح الجولة الـ-21 من المسابقة.وسجل هدفي إنتر كل من، نيكولو باريلا بالدقيقة 31، وإيفان بيريسيتش بالدقيقة 52.الفوز رفع رصيد إنتر إلى 47 نقطة ليتصدر جدول الترتيب مؤقتًا بفارق نقطة عن ميلان، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 22 نقطة بالمركز الـ 12.