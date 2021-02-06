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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الاتحاد الدولى لتاريخ وإحصاءات كرة القدم: محمد صلاح أفضل لاعب فى أفريقيا

السبت 06/فبراير/2021 - 01:31 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، اختيار محمد صلاح، نجم منتخب مصر الوطني، ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، كأفضل لاعب في القارة الإفريقية خلال العقد الأخير، متفوقًا على زميله في الفريق السنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.

وذكر الاتحاد على موقعه الرسمي، أن محمد صلاح تصدر قائمة أفضل لاعب في أفريقيا خلال العقد الأخير، ثم النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، وأخيرًا النجم الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

وجاء اختيار النجم المصري محمد صلاح كأفضل لاعب في قارة أفريقيا خلال الفترة من 2011 حتى 2020، على الإنجازات التي حققها والمشوار الرائع للفرعون المصري خلال مسيرته الاحترافية ومع المنتخب الوطني.

ويتصدر «صلاح» قائمة هدافي الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي برصيد 15 هدفًا، متفوقًا بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه.

وقاد «صلاح» ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 30 عامًا، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام في الموسم قبل الماضي، كما توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين خلال آخر 3 مواسم.

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