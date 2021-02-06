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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

حسام كصاى: الكتابة بالقلم والورق الأقرب إلى روحى

السبت 06/فبراير/2021 - 12:16 ص
حسام كصاي
حسام كصاي
نضال ممدوح
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قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملف تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطًا للناشر؛ هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحًا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.

وحول هذا الأمر قال الكاتب والباحث العراقي حسام كصاي: تعد تجربة الكتابة بخط اليد هي الأكثر جمالية وقيمة معنوية بل وتشكل متعة لا يدركها إلا الكاتب الحقيقي، ولكن الرهان ومعطيات التاريخ قتلت فينا تلك المتعة واللهفة وصادرت كل معان الكتابة، الآن أنا أكتب لكِ من وراء الكيبورد، أرغمتني التقانة أن أتبرأ من قلمي على مضض، مع أني ما زلت أكثر تقليديًا في كتابة خط اليد وما زالت لدي مخطوطات متعددة ومنشورات على قدسية الخط اليدوي لكن في الحقيقة لا يمكن نشرها لأسباب تتعلق قي ذائقة القارئ نفسه الذي لا يسعه بذل أي جهد في بلوغ المعلومة الحقيقية، لأنه يريد كل شيء على طبق من ذهب، كثيرًا ما يعجب القارئ السِلال وليس فواكه السلال، لهذا نلاحظ أن عنوان الكتاب يحوز على النسبة الأعلى من حيث عوامل جذب القارئ وهذا بحد ذاته خطيئة ثقافية، يفترض أن نتطلع للمضمون، لأسم الكاتب أولًا، ثم نسبر الأغوار للعناوين، هذا التحدر طبيعي نتيجة السيرورة التاريخية، والانتقال إلى عصر الرأسمالية المتوحشة من سيولة وابتذال وتشيؤ حول كل شيء إلى سلعة حتى الكتابة والكاتب ومن ثم حول السلع إلى متع وقتية تزول بعد برهة من الزمن لأنها خصصت لمجتمع استهلاكي وليس مجتمع ثقافي حقيقي.

تابع "كصاي" موضحًا: لا زلت أستمتع كثيرًا في الكتابة بخط اليد وبالقلم التقليدي وبالمفكرة المستيسرة، لأنها الأشياء الأكثر التصاقًا بحياتي منذ الطفولة حتى الآن لم تفارقني برهه، بل أنها منقذي في كل مرة، جرعة علاجي الدائم لشغفي المزمن.

لا أوافق على نشر المخطوطة بما هي عليه، لأن الكاتب الحقيقي لا ينتج نصوص مقدسة غير معدلة، منقحه، فهي يكتب حين يتألم، وما يكتبه بحاجة للمراجعة والحذف والإضافة، وبالتالي لا تخرج المسودة من لحظتها، فأنا أعيد كتابة النص الواحد أحيانًا قرابة عشرون مرة ولم أقنع بكل ما أكتبه، والخشية أن أخيب ظن القارئ بما أكتب، لهذا أجد نفسي في دوامة من الحذر وترنح الخطى في النشر، لأن وجودي قائم على متعة القارئ، مع أني أكتب حين أتألم، وأكتب لفوات الأوجاع في أعماقي.

نعم ما زلت أكتب بتلك الطريقة التقليدية، أي بخط اليد ولا أفضل سواها. منذ طفولتي وأنا أكتب بالقلم التقليدي، وكل بداياتي كانت تُكتب بالقلم الرصاص والورق الممزق والتالف والمستعمل، لأني لا أمتلك حينذاك وسائل الكتابة الجيدة، أمسح ورق الدفاتر المكتوبة لأكتب عليها ثانية، وأبري الأقلام الرديئة، ومرات عدة كتبت بالفحم المبرئ حين كنا نعيش أيام الحصار الاقتصادي، كتبت على أغلفة الأسمنت مرات.

لم أتوقف عن تلك الكتابة ولكن مميزات التقانة أفسد علينا لذة الأدوات التقليدية، بدأت أكتب بالوسائط التقنية تقريبًا منذ العام 2014، دون أن يمنع من الكتابة الآن بالطريقة القديمة، ما زلت أمتلك أكثر من مخطوطة الأن بحط اليد كتبتها في وقت قريب جدًا، ولكن تبقى الكتابة التقليدية بالقلم التقليدي والورق الرديء هي الأقرب لروحي والمعبر الحقيقي لما يختلج في أعماقي، ولا يمكن أن أتخيل نفسي بدون تلك الطريقة فهي محفظة علاجي في السفر والترحال والاقامة، وغالبًا ما تكون قريبة من رأسي حين أخلد للنوم.

واختتم مؤكدًا: لقد انتهت مهمة النقد للنسخ المطبوعة، الآن أصبح الخطأ المطبعي أو اللغوي الواحد مستنسخ في كل الطبعة، لأن التقنية حجمت ذلك الإشكال بصورة جماعية بعد أن كان الطبع يدوي فردي أحادي.

في الحقيقة هناك مشكلة الرجوع للمسودات غالبًا، لأنها تحذف بالكامل، وتجنبًا لهذا فأنا غالبًا ما أخفي مسودة أخرى في مكان خارجي أو فولدر خاص أعدل النسخة التي أشتغل عليها واحتفظ بالنسخة الأصل في مكان ما، لأن غالبًا ما أجد المسودة الأولى أكثر جمالية من التعديلات الجديدة، وهذا حدث بعد خسارات كثيره في هذا الجانب.

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