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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: إجراءات أمنية فى «القضارف» لتأمين الولاية

السبت 06/فبراير/2021 - 05:41 ص
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
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قال والي القضارف (شرق السودان) الدكتور سليمان علي موسى، إن الأجهزة الأمنية المختصة شرعت في تنفيذ إجراءات وتدابير تم إقرارها في اجتماع لجنة أمن الولاية، لتأمين الولاية عامة ومدينة القضارف على وجه الخصوص؛ لمنع تكرار الانفلاتات والأحداث الأخيرة التي وقعت فيها.

وأضاف والي القضارف، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع اللجنة الأمنية، إن الأحداث الأخيرة، لا علاقة لها بحرية التعبير والتظاهر التي كفلها القانون، وإنما انفلاتات وجرائم تخالف القانون.

وأشار إلى أن الجهات المختصة شرعت في الإجراءات القانونية بحق المتورطين في الأحداث، مطمئنا المواطنين باتخاذ حكومته لعدد من الإجراءات التي تضمن سلامتهم وسلامة الممتلكات العامة والخاصة.

من جانبه، أكد اللواء صابر الله جابو مدير شرطة ولاية القضارف، استقرار الأوضاع الأمنية بالمدينة، مشيرا إلى انتشار القوات لحماية السوق العام وممتلكات المواطنين.

وأضاف أن الشرطة فتحت بلاغات في مواجهة كل المتورطين في أحداث اليومين الماضيين، حيث شهد سوق المدينة الرئيسي انفلاتات وتعد على الممتلكات.

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