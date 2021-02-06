قبل مواجهة الأهلى.. بايرن ميونخ يفوز على هيرتا برلين بهدف نظيف

حقق بايرن ميونخ انتصارا صعبا على مضيفه هيرتا برلين بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما بالملعب الأوليمبي ببرلين في الجولة الـ20 من الدوري الألماني.وسجل هدف بايرن والمباراة الوحيد اللاعب كينجسلي كومان في الدقيقة 21، وعزز الفوز صدارة بايرن ميونخ للدوري الالماني حيث وصل للنقطة 48، فيما تجمد رصيد هيرتا برلين عند 17 نقطة في المركز الـ15.وجاء هذا الفوز قبل أن تطير بعثة بايرن ميونخ إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمواجهة الأهلي المصري بطل افريقيا في نصف نهائي كأس العالم للأندية، يوم الإثنين المقبل.