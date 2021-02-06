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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. عرض الفيلم المغربى «البحر من ورائكم» بسينما الهناجر

السبت 06/فبراير/2021 - 12:11 ص
البحر من ورائكم
البحر من ورائكم
نضال ممدوح
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تسضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا، في السادسة من مساء اليوم السبت، أمسية جديدة من أمسيات نادي السينما الأفريقية، والذي يقام في السبت الأول من كل شهر٬ بالتعاون بين مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وقطاع صندوق التنمية الثقافية.

ويعرض الفيلم المغربي "البحر من ورائكم"، إخراج هشام العسري، بطولة مالك أخميس، فيروز عميري٬ حسن باديدا.

يتناول الفيلم حكاية طارق، رجل عاجز عن الانتقام لمقتل أطفاله وفقدان زوجته، يمارس مهنته في الرقص على عربة والده، ويحاول أن ينقذ نفسه من الجنون في وسط لايمده سوى بالإحباط.

وعرض الفيلم ضمن قسم البانوراما بالدورة 65 بمهرجان برلين السينمائي الدولي، ورشح لجائزة المهر العربي من مهرجان دبي السينمائي الدولي عام 2014.

ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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