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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«حركة الترجمة العربية» ندوة أونلاين الثلاثاء المقبل

السبت 06/فبراير/2021 - 12:10 ص
الدكتور محمد الصغير
الدكتور محمد الصغير جنجار
نضال ممدوح
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تنظم مؤسسة الفهرس العربي الموحد، في السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، ندوة أونلاين بعنوان "حركة الترجمة العربية ودورها في بناء الحقول المعرفية الجديدة"، والتى تُبث عبر تطبيق زووم.

ويطل من خلال الندوة الدكتور محمد الصغير جنجار، نائب المدير العام لمؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء٬ للحديث حول الترجمة٬ ويدير الندوة الدكتور صالح المسند، مدير مركز الفهرس العربي الموحد.

وتعتبر الترجمة جسرا بين الثقافات٬ ووسيلة تواصل بين الشعوب من خلال المساهمة في ترويج الفكر الإنساني عبر نقله إلى لغات غير لغته، كما أنها عامل إنقاذ للثقافة من الغرق والحرق والإتلاف والضياع والتهميش والإقصاء من خلال إيداعها بنوك المعرفة الإنسانية والتاريخ الثقافي، فلولا الترجمة العربية لأعمال مفكري وفلاسفة الحضارة اليونانية والإغريقية٬ والتي بنيت عليها الحضارة الغربية، لضاعت إلى الأبد.

يشار إلى أن محمد الصغير جنجار تخصص الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، واشتغل في أطروحته على موضوع "تجربة المقدس عند الزاوية العيساوية بالمغرب" (1979-1984)، تتركز أعماله حول العلوم الاجتماعية والوقائع الثقافية، والتحولات السوسيوثقافية بالمجتمع المغربي المعاصر، والدين والثقافة في العالم العربي والإسلامي المعاصر، والمجتمع المدني خاصة الحركة النسائية المغربية، ووضعية البحث والنشر بالمغرب.

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