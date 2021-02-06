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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شاب إثر وقوع مشاجرة مع أصدقائه بالبحيرة

السبت 06/فبراير/2021 - 12:02 ص
مصرع شاب
مصرع شاب
البحيرة معوض هويدى
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لقى شاب في العقد الرابع من العمر مصرعه، منذ قليل، إثر وقوع مشاجرة مع أصدقائه، أثناء وجودهم على أحد المقاهي بقرية الوقائية التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى الدلنجات العام.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة الدلنجات من المستشفى العام، يفيد بوصول شاب فى العقد الرابع من العمر جثة هامدة إثر إصابته بنزيف حاد ادعاء اعتداء آخرين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لـ"رضا م ش" مقيم بقرية الوقائية التابعة لدائرة المركز وجارٍ عمل التحريات اللازمة لمعرفة مرتكب الواقعة.

تم عمل المحضر اللازم وتباشر نيابة الدلنجات الجزئية، برئاسة المستشار إسلام حازم رئيس النيابة وسكرتارية عبدالعزيز فراج، التحقيقات.

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