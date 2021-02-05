مروة مهندسة معمارية تحول الديكوباج إلى قطع فنية (الصور)

حبًا في الرسم، وشغفًا في فن الديكوباج، قررت أن تترك بصمة في عالم الديكوباج وتحوله إلى قطع فنية للتراث المصري، تنقش على الخشب القديم باستخدام الورق القديم ليصبح لوحة فنية مرسومة، تزين الصناديق بالألوان المبهجة.تقول مروة الضوى، مهندسة معمارية، "تركت شغلي في الهندسة لأنمي موهبتني في الرسم على الديكوباج لتصبح قطعة فنية للتراث المصري تناسب الذوق الحضاري والعصر الحالي ونفسي تبقى موجودة في كل البيوت المصرية وأهلي شجعوني على تنمية موهبتي".سعت مروة للتميز في فن الديكوباج فقررت أن تبدع فى الأشكال والرسومات من التراث المصري، لتعيد إحياءه ويظل داخل جدران البيوت، متمنية أن ينتشر التراث المصري في جميع بلدان العالم وتصبح أعمالها ذات طابع خاص.