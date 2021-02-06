العثور على جثة شخص داخل مصرف بالقليوبية

عثر أهالى مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية على جثة شخص بالعقد الرابع من العمر ملقاة داخل مصرف بمدينة الخانكة وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد محمد عبدالسلام، مأمور مركز شرطة الخانكة، بالعثور على جثة شخص متوفى دائرة المركز.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن الجثة ملقاة داخل مصرف بحي الكويتي، دائرة المركز، لشخص بالعقد الرابع من العمر.تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة لمباشرة التحقيقات.