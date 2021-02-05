عبدالوهاب: أحمد لطفى السيد فكر فى انغلاق المجتمع بسبب الاحتلال

قال الدكتور يوسف عبدالوهاب، رئيس قسم الأدب والنقد بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، إن المفكر أحمد لطفي السيد أو أستاذ الجيل كما يطلق عليه، له الكثيرالأقوال المشهورة والتى أثرت في الحياة الثقافية المصرية، حيث درس في المدارس الحكومية ونبغ فيها.وتابع "عبدالوهاب"، خلال حواره لبرنامج "المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية "TEN"، أن المفكر الكبير نشأ في قرية بمحافظة الدقهلية، وحرص والده على أن يحفظ القرآن الكريم كاملًا، وهو ما أثر في حياته، وعاش ما يزيد عن 90 عامًا، ظل حوالي 60 عامًا يعمل في الكثير من المجالات.وأضاف عبد الوهاب، أنه في الجانب السياسي كان لطفي السيد أول من فكر في أن يتجمع المثقفون داخل حزب الأمة ويكونوا حزبًا سياسيًا، موضحًا أن المفكر الراحل كان له فكرًا معروفًا ولاقي هجومًا شرسًا، وهو فصل الدين عن الدولة.وأكمل أستاذ الأدب والنقد، أن المفكر الراحل حاول أن يجعل المجتمع المصري منغلقًا على نفسه، وقد يكون كان له عذره في ذلك الوقت لأن المجتمع المصري كان بين الاحتلال الإنجليزي والتبعية للدولة العثمانية والأتراك.