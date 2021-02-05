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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حاولت اللحاق بالقطار فدهسها.. مصرع سيدة في كفر الشيخ

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:36 م
مصرع سيدة في كفر
مصرع سيدة في كفر الشيخ
عمرو الشامي
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توفيت ربة منزل بمحافظة كفر الشيخ، دهسا تحت عجلات قطار في محطة بيلا، أثناء محاولتها اللحاق بالقطار بعد إقلاعه، مما أدى إلى انزلاق قدميها وسقطت أسفل القطار وماتت في الحال.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم بيلا، بورود بلاغ من مستشفى بيلا المركزي، بوصول «ص. ا. ع» ومقيمة مدينة بيلا، جثة هامدة.

تبين من التحقيقات سقوط المتوفاة من رصيف محطة قطار بيلا حال محاولتها استقلال القطار القادم من محطة شربين اتجاه كفر الشيخ، واختلال توازنها وسقوطها أسفل عجلات القطار، لقيت مصرعها في الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

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