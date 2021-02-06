نجل عزت العلايلى: كان سعيدا بالمقابلات التليفزيونية

قال محمود عزت العلايلي، نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، والذى وافته المنية ظهر الجمعة، قائلا: "أعزي كل محبي الفنان الكبير"، موضحا أن أيامه الأخيرة مثل أيامه العادية ولم يكن هناك شيئا خاصا.وأضاف "العلايلي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية "TEN"، أن الفنان الراحل كان يحمل الكثير من الامتنان في الفترة الأخيرة بعد تكريمه في مهرجان الإسكندرية.وأوضح أن الفنان كان سعيدا في الفترة الأخير بسبب المقابلات الأخيرة من خلال شاشات التليفزيون، وكان يعبر عن نفسه بشكل جيد، متابعا:"الفنان الراحل استطاع الحديث عن عن تاريخه وحياته الشخصية بشكل به أريحية كبيرة".وأردف محمود العلايلي، أن بعض الأحاديث الصحفية لاقت راحة نفسية بالنسبة للفنان الراحل، وأشعرته أنه يستطيع التعبير عن نفسه بالنسبة لمشواره الفني طوال تاريخه.وعن وجود وصية للفنان الراحل، رد العلايلي: "إحنا أسرة عادية ومش مسألة وصية ولكن ما يحدث أنه على مدى العمر التعليم في حد ذاته وصية وهو ما تعلمناه من الفنان الراحل".