«رياضة أسوان» تنظم مشروع المناشط الرياضية بحديقة فريال (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، بالتعاون مع إدارة الرياضة، اليوم الجمعة، مشروع المناشط الرياضية، الذي تم تنفيذه بحديقة فريال وسط المدينة.وتتضمن المشروع أيضًا ممارسة التمرين الرياضية بحديقة فريال، بالإضافة إلى المشي علي كورنيش النيل.يُنفذ البرنامج برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الوزير أشرف عطية محافظ أسوان، وبتوجيهات فتحي محمد عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية مدير عام الشباب والرياضة بأسوان، وإشراف ناصر سليم وكيل المديرية للرياضة، وعزت برين مدير إدارة الرياضة بالمديرية.