رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«رياضة أسوان» تنظم مشروع المناشط الرياضية بحديقة فريال (صور)

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:32 م
مشروع المناشط الرياضية
مشروع المناشط الرياضية بحديقة فريال
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، بالتعاون مع إدارة الرياضة، اليوم الجمعة، مشروع المناشط الرياضية، الذي تم تنفيذه بحديقة  فريال وسط المدينة.

وتتضمن المشروع أيضًا ممارسة التمرين الرياضية بحديقة فريال، بالإضافة إلى المشي علي كورنيش النيل.

يُنفذ البرنامج برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الوزير أشرف عطية محافظ أسوان، وبتوجيهات  فتحي محمد عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية مدير عام الشباب والرياضة بأسوان،  وإشراف ناصر سليم  وكيل المديرية للرياضة، وعزت برين مدير إدارة الرياضة بالمديرية.

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة حول تمثال شبيه أبوالهول.. يحمل ألقابًا ملكية وأسرارًا للفراعنة

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم الشهر المقبل

وزير الصحة الأسبق يكشف سر الضجة وراء فيروس «نيباه»

محمد الباز يكشف: هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته في فيلم «السقا مات»؟

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع توريد وتركيب مشروع محطة صرف طبل

image description

افتتاح مسجد الإمام مالك بدمياط

image description

فض 3 أفراح فى رأس البر بدمياط

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

image description

محافظ أسيوط يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

محمد الباز يكشف: هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته في فيلم «السقا مات»؟

تفاصيل جديدة حول تمثال شبيه أبوالهول.. يحمل ألقابًا ملكية وأسرارًا للفراعنة

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

قبل مواجهة الأهلى.. بايرن ميونخ يفوز على هيرتا برلين بهدف نظيف

خبراء: المنديل المبلل يزيد فاعلية الكمامة فى منع عدوى كورونا

ضجيج الآلات والسفن يغير بيئة المحيطات

موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير 2021

أيام زمان

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

«الحراس منعوني من الدخول».. حكاية عزت العلايلي في مقابلة أحد الرؤساء

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

«الانتماء واجب ديني وضرورة وطنية».. ندوة بـ«ثقافة الجيزة»

ورش حكي وندوات أدبية بـ«ثقافة المنوفية»

المركز الثقافي بطنطا يناقش أهمية تكوين العلاقات الاجتماعية

الأربعاء.. مناقشة رواية «إيبو العظيم» بـ«جزويت الإسكندرية»