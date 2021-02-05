سفر ووصول 10 آلاف راكب بمطار شرم الشيخ

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، طوال اليوم الجمعة، 60 رحلة داخلية وسياحية مباشرة وغير مباشرة، "الشارتر" نقلت ما يقرب من 10 آلاف راكب بمختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار شرم الشيخ الدولي، تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة بكل الرحلات بمرحلتي السفر والوصول، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي"الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعالمين بالمطارات.وكان مطار شرم الشيخ الدولي، شهد خلال الأسبوع الماضي تفتيشات أمنية روسية تمهيدا لاستئناف الرحلات الروسية إلى مدينة شرم الشيخ، بعد انقطاع استغرق أكثر من 6 سنوات متتالية نتيجة سقوط الطائرة الروسية فوق منطقة جبلية بمحافظة شمال سيناء أواخر 2015.