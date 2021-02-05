رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طارق فهمى: حديث بايدن حول قضايا الشرق الأوسط شىء جيد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:14 م
الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي
محمد الشريف
طباعة
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن ما ذكره الرئيس الأمريكي جو بايدن، فى حديثه الأخير حول العلاقات الدبلوماسية وقضايا منطقة الشرق الأوسط، هو شئ جيد، ومقاربة جديدة أمريكية، كما أنه تأكيد بطبيعة الحال على الموقف الأمريكي بأنهم لن ينعزلوا بل سينخرطوا بمزيد فى القضايا الإقليمية.

وأضاف فهمي، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الخطاب تضمن تعيين معبوث لليمن، مثلما تم تعين مبعوث للشأن الإيراني، وهذا يعني أن الإدارة الأمريكية بدأت وضع مرتكزات لحركتها فى الإقليم، وفى الملفات الرئيسية، فهو لم يعين قضية للصراع العربى الإسرائيلي، وإنما عين لإيران، ربما يعين لاحقا، ولكنه تم التركيز حاليا على إيران وعلى اليمن، وأيضا سيكون هناك تركيز على ليبيا، والتى حظت باهتمام فى تصريحاته.

وأشار إلى أن هذا يعكس اهتمام من الإدارة الأمريكية وفتح ملفات الإقليم، عكس ما هو كان متوقعا أنه سيركز على القضايا الداخلية، والتركيز على أزمة كورونا وقضايا الاقتصاد، وتردد ذلك بصورة غير مباشرة وهو كلام غير صحيح، خاصة أن أمريكا منخرطة فى قضايا العالم، وبالتالي يتطلب أن تكون لها مواقف مباشرة تجاه القضايا الإقليمية المفتوحة.

وأكد فهمي أن التطرق لليمن ربما مهم لارتباطات متعلقة بعلاقات السعودية، خاصة أن المملكة قبل الإعلان عن تعيين مبعوث أعلنت نيتها لحل الأزمة، فى إطار من الحل السياسي وفق مرجعيات ما يعرف بالحوار الوطني وإعلان الرياض، وبالتالى هذه الخطوة إيجابية لها مردود إيجابي ربما تحرك المياه الراكد فى الملف اليمني، خصوصا بعد تهديد المدن السعودية بالصواريخ الحوثية بصورة كبيرة، وهذا خطر، وبذلك تكون فرصة جديدة تطرحها أمريكا للسعودية، بعد أن فشل تعيين مبعوث أممي فى اليمن، واليوم هناك مبعوث لأمريكا.

وأوضح أنه كلمته بخصوص ليبيا كانت رسالة للطرف الرئيسي وهي تركيا، بالإضافة للإقيليمي مصر فهو يتحدث عن مقاربة سياسية مختلفة، "واعتقد أن الأتراك سيتفهمون، وسهيكون شد وجذب فى الملف الليبي لأن تركيا لن تسلم بسهولة، وهناك الخلاف الروسي الأمريكي بشان عدد من القضايا سينعكس على عدد من القضايا وسيدخل الطرفان فى مرحلة المقايضة".

موضوعات متعلقة

إصلاح هبوط أرضى بالطريق الزراعى فى البحيرة (صور)

وزير المالية: طرح 15 مليون قطعة من «الفكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»

«الصحة»: إطلاق موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا منتصف الشهر الجاري

الصحة: 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و48 حالة وفاة

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع توريد وتركيب مشروع محطة صرف طبل

image description

شهد.. طالبة الثانوية تُبدع فى الخِدع السينمائية (صور)

image description

افتتاح مسجد الإمام مالك بدمياط

image description

فض 3 أفراح فى رأس البر بدمياط

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

الصحة: 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و48 حالة وفاة

محمد الباز يكشف: هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته في فيلم «السقا مات»؟

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

الاتحاد الدولى لتاريخ وإحصاءات كرة القدم: محمد صلاح أفضل لاعب فى أفريقيا

إنتر ميلان يتصدر الدورى الإيطالى مؤقتا بفوزه على فيورنتينا 2-0

قبل مواجهة الأهلى.. بايرن ميونخ يفوز على هيرتا برلين بهدف نظيف

خبراء: المنديل المبلل يزيد فاعلية الكمامة فى منع عدوى كورونا

أيام زمان

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

«الحراس منعوني من الدخول».. حكاية عزت العلايلي في مقابلة أحد الرؤساء

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

تكريم الفنان محمد دسوقى بمركز الهناجر للفنون.. صور

عشر سنوات على الربيع العربى جديد الكاتب سعيد يقطين

ندوة «الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الطلاق» بمكتبة المستقبل.. اليوم

اليوم.. ورشة لتعلم فن صناعة الفخار بمركز درب 1718