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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

تنسيقية الشباب تشارك فى الندوة الافتتاحية الإعلام الدينى والتحديات المعاصرة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:12 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
محمد الشريف - إسلام نصير
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شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم في الندوة الافتتاحية لدورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة، في مدينة شرم الشيخ برعاية المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام ومحافظة جنوب سيناء ووزارة الأوقاف، بحضور عدد كبير من الدعاة والواعظين وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين.

وتحدث خلال الندوة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.

كما شارك من التنسيقية كلًا من: النائب محمود بدر عضو مجلس النواب والنائب محمود عزمي عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء التنسيقية أحمد مبارك وأحمد فتحي وأحمد مجدي.

وخلال كلمته أكد محافظ جنوب سيناء أهمية استضافة مدينة السلام لمثل هذه الفعالية التي تدعو للسلام ونبذ التطرف وتعلي من قيم المحبة والتسامح.

وأشار الدكتور مختار جمعة بأهمية الوعي في مواجهة الأفكار المتطرفة، وأن الوزارة قامت بعدد كبير من البرامج التدريبية لزيادة قدرات الدعاة والخطباء.

كما أشاد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحجم الإنجازات التي تتم في مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن دور الإعلام الفعال هو نقل الحقيقة للمواطن وتحصينه ضد الأفكار الهدامة.

وتعقد الدورة على مدار يومين يعقبها مؤتمر "التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل" صباح الأحد الموافق 7 فبراير الجاري بمقر جامعة الملك سلمان الدولية، في حضور نخبة من الإعلاميين، والتي سيجرى فيها استعراض أهم المشروعات في مختلف القطاعات التنموية بالإضافة للمشروعات المستقبلية.

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