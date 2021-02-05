محافظ دمياط تتابع توريد وتركيب مشروع محطة صرف طبل

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنفيذ مشروع معالجة صرف صحي بقرية طبل، والذى تم توقيع البروتوكول بشأنه مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN Habitat"، وذلك كمنحة من البرنامج للقرية، خاصة مع كون المشروع مطلبا أساسيا منذ سنوات طويلة.ووجهت المحافظ بسرعة الانتهاء من توريد وتركيب محطة المعالجة بالتزامن مع شبكة الصرف الصحي الجاري تنفيذها حاليًا بتمويل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وتحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عُقد اليوم اجتماع تنسيقي عبر تقنية الفيديو كونفرنس شارك فيه المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والدكتور رفعت عبد الوهاب رئيس قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة ورئيس المشروع والدكتورة سلمى يسرى مديرة المشروع ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.وتم خلال الاجتماع الرد على كافة الاستفسارات الفنية للشركات الدولية المتقدمة بمناقصة توريد وتركيب مشروع محطة المعالجة، حيث تقدم أكثر من خمسة عشر شركة عالمية متخصصة في مجال محطات المعالجة للقرى الصغيرة في تلك المناقصة.وأكد المشاركون بذلك الاجتماع أن مشروع قرية طبل يُعد نموذجًا فريدًا لمحطة معالجة مدمجة سعة ٥٠٠م٣يوم يمكن تكراره بالقرى المماثلة بمنطقة الدلتا، مؤكدين أنه تم إعداد المواصفات القياسية وفقًا للتكنولوجيا المقترحة لها لتعمل بالمعالجة الثانوية والثلاثية طبقًا لحساسية الوسط المستقبل، إذ من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال ودخول المشروع الخدمة في منتصف العام الحالي.