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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأربعاء.. مناقشة رواية «إيبو العظيم» بـ«جزويت الإسكندرية»

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:09 م
رواية إيبو العظيم
رواية إيبو العظيم
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ينظم مركز الجزويت الثقافي، الأربعاء القادم، ندوة لمناقشة رواية "إيبو العظيم"، للروائي وعالم الآثار الدكتور حسين عبد البصير، بالتعاون مع مؤسسة كاميرا اسكندرية للفنون والثقافة، بمقر المركز شرق الإسكندرية.

وتدور أحداث الرواية المتخيلة في مصر الفرعونية، في فترة ما بعد عصر الدولة القديمة من خلال سرد قصص مجموعة شخصيات في تلك الفترة شديدة التوتر والاضطراب، حيث تؤثر عواقب غياب العدالة وانتشار الفساد والظلم والفقر والقهر على الملك وعرشه ويطالب الحكيم "ايبو" بضرورة إقامة العدل في البلاد.

يشارك في الندوة الكاتب منير عتيبة، مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، والكاتب فتحي بركات، وأدباء ومثقفي الإسكندرية.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الجزويت هو مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، تأسست عام ١٩٥٣ داخل حرم كنيسة جزويت الكاثوليكية، ويعتبر المركز منصة لمختلف المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والأدبية، من خلال تقديمه مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج الثقافية وذلك بهدف تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع.

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