تونس: رئيس الحكومة وأمين عام اتحاد الشغل يبحثان سبل الخروج من الأزمة السياسية

بحث رئيس الحكومة التونسية، هشام مشيشي، مساء اليوم الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة، مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الوضع العام بالبلاد وخاصة الوضع السياسي الحالي وسبل الخروج من الأزمة السياسية للتفرغ لمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.وأكد الطبوبي في تصريح صحفي – بحسب بيان علي صفحة رئاسة الحكومة التونسية - أن اللقاء كان إيجابيا في اتجاه إيجاد مخرج لحلحة الأزمة السياسية الراهنة، بما يعلي مصداقية الدولة، مضيفا أنه في مثل هذه الأوقات الحرجة التي تعيشها تونس تظهر القامات وأن تقديم بعض التنازلات من كل الأطراف يعتبر من شيم الكبار وليس ضعفا.وأعلن الطبوبي، أنه تم التوصل إلى اتفاق بعد سلسلة من جلسات العمل ضمن اللجنة العليا للتفاوض 5 + 5 فيما يتعلق بكل الاتفاقيات القطاعية ويساهم في إنهاء المعضلة التي كانت تلقي بظلالها على التوترات الاجتماعية وكل المناخات في الوظيفة العمومية والقطاع العام.