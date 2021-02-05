296 وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة بكورونا في فرنسا

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، الجمعة، تسجيل 296 حالة وفاة و22 ألفا و139 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقا لما نقلت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية عن بيانات الهيئة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في فرنسا منذ بداية تفشي الوباء إلى 78 ألفا و603 حالات، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 29ر3 مليون شخص.