«8 غرز».. إصابة أحمد العوضي أثناء تصوير «اللي مالوش كبير»

تعرض الفنان أحمد العوضي، اليوم الجمعة، للإصابة بجرح في يده أثناء تصوير أحداث مسلسله الجديد "اللي مالوش كبير"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2021.ونشر العوضي صورة عبر حسابه على الفيس بوك، تظهر يده ملفوفة بشاش طبي.. وعلق قائلا: "8 غرز.. الحمد لله.. المهم إنكم هتشوفوا أكشن جامد جدا.. اللي مالوش كبير".ومسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي، ودنيا عبدالعزيز وأحمد سعيد عبدالغني ومحمود حافظ وبدرية طلبة وعايدة رياض ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكري.يذكر أن "العوضي" شارك العام الماضي في بطولة الملحمة «الاختيار» والتي قدمت قصة المنسي وعشماوي وحقق بدوره نجاحا كبيرا تم تكريمه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.