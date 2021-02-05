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دراسة: إمكانية تخزين الأنسولين في درجات حرارة أقل برودة ما نعرف

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:03 م
إمكانية تخزين الأنسولين
إمكانية تخزين الأنسولين
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توصل فريق من الباحثين الأمريكيين إلى إمكانية تخزين الأنسولين في درجات حرارة أقل برودة مما كان معروف سابقًا، ما قد يسهل رعاية مرضى السكر في المناطق الأكثر دفئًا التي لديها موارد أقل.

فقد قام فريق من الأطباء فى منظمة أطباء بلا حدود"، بالتعاون مع جامعة "جنيف" فى سويسرا، باختبار تخزين الأنسولين في ظروف بيئية تراوحت درجات الحرارة ما بين 77 إلى 98.6 درجة مئوية لمدة 4 أسابيع، وهو الوقت الذى يستغرقه عادة استخدام قارورة الإنسولين.

ووجد الباحثون أن ثبات خواص الأنسولين المخزن في ظل هذه الظروف الحرارة العادية، بنفس ثبات وصلاحية تخزين الأنسولين فى ظروف درجات حرارة باردة، دون أى تأثير على فعاليته وكفاءته.

وقالت الدكتورة "فيليبا بول"، مستشارة الأمراض غير المعدية في "مركز دراسات الأمراض غير المعدية" فى جنيف:"يمكن أن تكون هذه النتائج بمثابة أساس لتغيير ممارسات إدارة مرض السكر في الأماكن منخفضة الموارد، الدول النامية، حيث لن يضطر المرضى إلى الذهاب للمستشفى يوميًا للحصول على حقن الأنسولين.

وأضاف أن هذا يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع تثقيف المريض ودعمه ومتابعته حتى يتمكن مرضى السكر من قياس مستويات السكر في الدم وأخذ الجرعات المناسبة من الأنسولين.

يأتى ذلك في الوقت الذى يأمل فيه الباحثون فى استخدام الأنسولين فى المنزل فى ظروف درجة حرارة مرتفعة عندما لا يتوفر ظروف تبريد.

كما يأملون في أن تصادق منظمة الصحة العالمية على آلية الحفظ الموصي بها فى الدراسة، دون الحاجة إلى درجات حرارة منخفضة.

وتدعو البروتوكولات الصيدلانية الحالية المرضى إلى تخزين الأنسولين عند 35.6 إلى 46.4 درجة فرينهايت حتى فتحه ثم عند 77 درجة لمدة أربعة أسابيع.

وتشير البيانات إلى أنه فى مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث لا تحتوي كل أسرة على ثلاجة، يجب على مرضى السكر الذهاب إلى المستشفى للحقن عدة مرات في اليوم.

وهذا يشكل عبئًا على المسافرين ويحد من قدرتهم على العمل ويزيد من التمييز.

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