بالأسمنت.. «داليا» تبدع فى صنع قوالب «هاند ميد» للصبار (صور)

تعشق الورد والصبار منذ صغرها، اعتادت على صنع قوالب من الأسمنت لتضع بها صبار، وتزين منزلها، محاولة إدخال البهجة والسرور على أهلها، لتحسن مظهر المكان وبث روائح ذكية، وطورت ذاتها في عمل قوالب الزرع من خلال «اليوتيوب»، وتحلم بعمل متجر هي وزوجها من نباتات الزينة.داليا إسماعيل، تقطن بمحافظة الإسكندرية، تقول: «من حبي وعشقي للورد والصبار شجعني أعمل مشروع أنا وزوجي نور، عبارة عن صنع قوالب "هاند ميد" من الأسمنت بشكل بسيط ومميز، وزراعتها بالصبارات والعصاريات، وتحويلها لقطعة ديكور حية تناسب التنسيق الداخلي والخارجي، وتعطي بيوتنا بهجة وروح وحياة».تروي «داليا»، أنها تعشق الصبار بكل أنواعه، وأنه مصدر البهجة لها ولأسرتها، وساعدها زوجها في عمل مشروع صنع قوالب «هاند ميد» وزراعتها بالصبار، متمنية فتح متجر من الورد والصبار في جميع أنحاء مصر.