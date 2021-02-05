الباز يكشف: دول تطلب التدريب مع الجيش المصرى لكفاءته العالية

أشاد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، بالفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية بعد إلقائه محاضرة وطنية رائعة على المتدربين المشاركين في التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك الذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمصر.





وأوضح في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» أن الفريق محمد عباس حلمي عندما تتحدث معه تشعر بحميمة وألفة شديدة، رغم أنه جنرال كبير في القوات المسلحة المصرية، موضحا أنه ألقى محاضرة وطنية عسكرية رائعة استعرض فيها التاريخ، وأوضح للفرنسيين لماذا قامت مصر بثورة ٣٠ يونيو؟.





وأضاف محمد الباز أن من يشهد مثل هذه التدريات المشتركة يعلم أن مصر دولة كبيرة ولديها جيش قوي سيدافع عن الوطن في اللحظة المناسبة، وأن القوات الفرنسية قالت إنها استفادت كثيرا من خبرات المصريين، موضحا أن تطور مصر في التدريب هو الذي يدفع الدول لإجراء تدريبات مشتركة معها.



