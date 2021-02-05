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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

51 وفاة و1163 إصابة بكورونا في تونس

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:15 م
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الجمعة، تسجيل 51 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و99 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1163 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 215 ألفًا و112 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل شفاء 1843 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 9 آلاف و377 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 415 حالة، إلى جانب 147 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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