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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«مواهب البادية» تتألق على المسرح المتنقل بجنوب سيناء

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:38 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
جمال عاشور
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعالياتها بالمسرح المتنقل فى قرية الوادى بالطور العاصمة، حيث بدأت بفاصل للمواهب الصغيرة فى إلقاء الشعر النبطى والغناء والإنشاد الدينى للموهوبين من أبناء القرية، تلاه تقديم مجموعة من العروض الفنية لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة طور سيناء بقيادة الفنان أسامة زين العابدين، والتى تضمنت أغانى "حلوة بلادى الحرة، صوت بلادى" غناء المجموعة إشراف إنتصار إبراهيم، أعقبها فاصل أخر للمواهب المتميزة فى الشعر النبطى من أبناء القرية، إلى جانب عقد محاضرة تثقيفية بعنوان "الإنتماء للوطن" ألقاها الشيخ عودة أبو عفنان شيخ قبيلة الحويطات، تناول خلالها أهمية موقع سيناء الجغرافى، ودرو أبناء سيناء فى الحفاظ على هوية الوطن عبر التاريخ، مؤكدًا انتماء أبناء البدو إلى وطنهم مصر الحبيبة.

وقدمت فرقة بورسعيد للموسيقى العربية بقيادة الفنان رجب الشاذلى باقة من أغانى الزمن الجميل منها أغينة "ما بيسألش عليا أبدًا" أداء الفنان أيمن فرغلى، "على رمش عيونها" أداء الفنان محمد مخلص، "عنابى يا عنابى" أداء المطرب عبد الرحمن فرغلى، تدريب الفنان طارق المتبولي، كما أقيم للأطفال عرض مسرح عرائس بعنوان "رحلة إلى قصر الثقافة" فكرة إنتصار إبراهيم، يتناول العرض تعرف الأطفال بقصور الثقافة وما تقدمه من خدمات ثقافية وفنية وتكنولوجيا لكل شرائح المجتمع وخاصة الأطفال بدون رسوم أو مصاريف، بهدف بناء الإنسان المصرى القادر على العطاء والتفكير والإختلاف.

كما واصلت ورشة الفنون التشكيلية بعنوان "الفن فى زمن الكورونا" تدريب الفنانة التشكيلية وفاء فتحى فعالياتها لليوم الثانى على التوالى والتى تستهدف أبناء البدو فى الشريحة العمرية من 8 إلى 14 سنة من الجنسين، بهدف اكتشاف وتنمية المواهب الفنية والإبداعية، من خلال التعبير عن مظاهر وطرق التعامل الصحيح مع فيروس كورونا، بالإضافة إلى رسم المعالم الطبيعية والتى تعبر عن الطبيعة الخلابة بمصرنا الحبيبة، أعقبها عرض فيلم بروجيكتور بعنوان "الممر"، تلاها عرض فيديو للعديد من الأغانى الوطنية فى حضور حشد من أبناءنا البدو، إلى جانب استمرار ورشة المواهب تدريب المخرج جمال مهران لاكتشاف المواهب الفنية من أبناء البادية فى مجالات التمثيل والغناء وإلقاء الشعر.

واختتمت الفعاليات بتكريم رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى للشيخ عودة أبو عفنان شيخ قبيلة الحويطات لما بذله ورجال ومشايخ القبيلة لتسهيل وتيسر فعاليات المسرح المتنقل، كما كرم الشيخ عودة رموز القيادة الثقافية وعلى رأسها رئيس الإقليم، كما كرم أعضاء فرقة بورسعيد للموسيقى العربية على ما قدمه من متعة وفن لأبناء البادية.

جدير بالذكر أن قافلة المسرح المفتوح تواصل فعالياتها الثقافية والفنية بقرية الوادى بمدينة طور سيناء حتى غدًا الجمعة 5 فبراير الجاري.

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