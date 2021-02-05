رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«هفتان وريان» عرض مسرحي بثقافة قنا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:37 م
ثقافة قنا
ثقافة قنا
جمال عاشور
طباعة
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة قنا، حيث قدم قصر ثقافة الطفل بقنا العرض المسرحي "هفتان وريان" تأليف أحمد زكريا وإخراج شاذلي فرح، وتدور الأحداث حول تلوث مياه نهر النيل جراء إهمال الإنسان له مما نتج عنه قلة الزراعة وعدم إنتاج عسل النحل الذي هو دواء وشفاء للأمراض، فى إطار كوميدي يتناسب مع الطفل.

كما عقدت محاضرة بعنوان "الكلمة رسالة" وأكد أشرف البولاقي، أهمية الكلمة في نشر الوعي الثقافي والاجتماعي والديني والأخلاقي، فالكلمة رسالة بمختلف أنواعها، وتمثل خطورة إذا إستخدمت في الشائعات ونشر الفتن، وأيضًا تصلح الأخلاق والقيم وتصلح أمم.

وعقدت مكتبة الرئيسية محاضرة بعنوان "التسامح في المجتمع المصري" وأوضحت حسيبة سراج الدين، أن التسامح يعد من الأخلاق الكريمة ومن الثمرات الطيبة، وكل من يتحلي به ينال الخير في الدنيا والآخرة، كما عرفت مفهوم التسامح بأنه تقبل الأفكار والمصالح التي تختلف عن الفرد ومصالحه وافكاره، وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمعنا محاضرة بعنوان "دور المؤسسات التعليمية فی مناهضة ظاهرة التنمر بین الطلاب" وأوضح محمد صالح البحر، مفهوم التنمر باعتباره سلوك عدوانی نفسی ولفظی وجسدی تتم ممارسته علی الآخرین، ثم تناول أسبابه وأبعاد خطورته، وأهم المراحل والحلول التی یمکن للمدرسة أن تتبعها لمناهضة هذه الظاهرة الخطیرة.

ونظمت مكتبة الطفل والشباب بقفط محاضرة بعنوان "الإسلام والتحديات المعاصرة" أكد يحيى أحمد، على ضرورة تقوية العقيدة الإسلامية لتحصين النفس في مواجهة التحديات المعاصرة، وأوضح وجوب إدراك الفرق بين الثقافة الإسلامية وغيرها من الثقافات الأخرى وكيفية التصدي للغزو الفكري الذي يمارسه أعداء الإسلام، والعمل كذلك على إلقاء الضوء على أهم التحديات الداخلية التي تواجه الثقافة الإسلامية وأهمها انتشار ظاهرة الإرهاب والفهم الخاطئ للإسلام وسبل مواجهة هذه التحديات.

موضوعات متعلقة

مستجدات وتفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم الشهر المقبل

تفاصيل جديدة حول تمثال شبيه أبوالهول.. يحمل ألقابًا ملكية وأسرارًا للفراعنة

وزير الصحة الأسبق يكشف سر الضجة وراء فيروس «نيباه»

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع توريد وتركيب مشروع محطة صرف طبل

image description

افتتاح مسجد الإمام مالك بدمياط

image description

فض 3 أفراح فى رأس البر بدمياط

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

image description

محافظ أسيوط يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

محمد الباز يكشف: هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته في فيلم «السقا مات»؟

تفاصيل جديدة حول تمثال شبيه أبوالهول.. يحمل ألقابًا ملكية وأسرارًا للفراعنة

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

قبل مواجهة الأهلى.. بايرن ميونخ يفوز على هيرتا برلين بهدف نظيف

خبراء: المنديل المبلل يزيد فاعلية الكمامة فى منع عدوى كورونا

ضجيج الآلات والسفن يغير بيئة المحيطات

موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير 2021

أيام زمان

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

«الحراس منعوني من الدخول».. حكاية عزت العلايلي في مقابلة أحد الرؤساء

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

«الانتماء واجب ديني وضرورة وطنية».. ندوة بـ«ثقافة الجيزة»

ورش حكي وندوات أدبية بـ«ثقافة المنوفية»

المركز الثقافي بطنطا يناقش أهمية تكوين العلاقات الاجتماعية

الأربعاء.. مناقشة رواية «إيبو العظيم» بـ«جزويت الإسكندرية»