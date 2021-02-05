مناقشة التربية الإيجابية للأبناء بـ«ثقافة الأقصر»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان "التربية الإيجابية للأبناء" وأوضح الدكتور محمد حنفى مفهوم التربية بشكل عام داخل محيط الأسرة ومفهوم التربية من منظور تربوى نفسى فكرى إجتماعى وصور مختلفة للتربية ومنها "تقليدية، متساهلة، متسلطة، إيجابية" وأسس التربية الإيجابية واستراتيجياتها وأهميتها، والتربية الإيجابية بين اليونسف العالمى والمصرى.كما أقام قصر ثقافة أرمنت محاضر بعنوان "من أجل عالم متحرر من العنف" وتحدث د. النوبي عبدالراضى عن العنف وأنواعه وكيفية علاجه، كذلك عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "رفع كفاءة جهاز المناعة لدى الإنسان" وتحدث العادلى حسان وكيل ثقافى بمعهد فتيات القرنة الأزهري عن أن جهاز المناعة بالإنسان كجهاز الشرطة المنوط به حماية الأمن بالمجتمع، وما المقصود بجهاز المناعة وأنواع المناعة وكيف يمكن رفع كفاءة جهاز المناعة وتقويته لدى الإنسان.وأعد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "العلاقات الاجتماعية ومقاومة التحديات" وتحدث د. النوبي عبدالراضي عن أنواع العلاقات الاجتماعية وأهميتها وصلة الرحم ودور العلاقات الاجتماعية في مواجهة التحديات، إلى جانب محاضرة بعنوان "السباكة المنزلية الخفيفة" وأوضحت أماني مدنيّ أهمية ترشيد المياه وكيفية إستخدامها بطريقة صحيحة في المنازل وتعليم ربة المنزل فك وتركيب حنفيات المطبخ والإستخدام الأمثل للصرف الصحي لحمامات المنازل، بينما نظم القصر ختام مسرحية "حرامي الكتاب" بحضور الدكتور هاني عاطف أستاذ الدراسات، الدكتور محمد محمود عزوز رئيس جامعة الأقصر، د. محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، د. إيمان أبوالفضل أستاذة اللغة الإنجليزية بمعهد ايجوث العالي، الشيخ مصعب أبوالفضل عضو المنظمة العالمية للأزهر الشريف، النائب محمد عطاالله إسماعيل عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء اللجنة المسرحيّة "شريف صلاح الدين، خالد أبوضيف، خالد عطالله.بينما عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "أهمية المحافظة على المياه" وأوضح ضياء الدين أحمد محمد منسق عام من بيت العائلة المصرية بالأقصر أن القرآن الكريم حث على نعمة الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، ونهي الدين الإسلامي الحنيف عن الإسراف في المياه، وتشرع الدول القوانين للحفاظ علي المياة وتكاتف جميع مؤسسات الدولة للتوعية للحفاظ على ترشيد استهلاكها، ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلم علي عدم الإسراف في المياة لأنها نعمة من عند الله سبحانه وتعالى، بينما أعد قصر ثقافة الطفل دورى ثقافى فى المعلومات العامة أدارته فاطمة ماهر، فيما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة أعمال يدوية لعمل قرص الشمس باستخدام الألواح مختلفة الألوان تنفيذ حجاجية خيري.