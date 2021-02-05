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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الانتهاء من كتابة الحلقة الأخيرة من مسلسل «بين السما والأرض»

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:00 م
الكاتب والسيناريست
الكاتب والسيناريست إسلام حافظ
أ ش أ
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انتهى الكاتب والسيناريست إسلام حافظ، اليوم الجمعة، من كتابة الحلقة الأخيرة من مسلسله الجديد " بين السما والأرض"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل ٢٠٢١.

وقال حافظ - في تصريح له- إنه انتهى من كتابة الحلقة الأخيرة من المسلسل وقام بتسليمها إلى جهة الإنتاج، مضيفا أن المخرج ماندو العدل، بدأ مؤخرا بروفات تصوير مشاهد الأسانسير، والتي تدور حولها معظم أحداث العمل.

المسلسل مستوحي من فيلم "بين السما والأرض"، ولكن بأحداث وشخصيات مختلفة، عن قصة الأديب العالمى نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداثه داخل "أسانسير"، حيث يتعرض مجموعة من الأشخاص للتواجد داخله لفترة طويلة بسبب عطل فنى، وسبق أن تم تقديم الرواية فى السينما عام 1959، بالاسم نفسه.

المسلسل يقدم فى 15 حلقة فقط، وهو من بطولة الفنان هانى سلامة وأحمد بدير، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزى، محمود الليثى، نجلاء بدر، ندى موسى، ونورهان.

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