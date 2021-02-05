«علماء ومقاتلون».. الباز يكشف شهادة الفرنسيين بحق المهندسين العسكريين المصريين

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن المهندسين بالقوات الجوية الفرنسية أشادوا بكفاءة القوات الجوية المصرية والمهندسين العسكريين الذين تلقوا دورات ومحاضرات لصيانة طائرات الرفال بفرنسا.





وأشار محمد الباز في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» إلى أن أحد المهندسين العسكريين الفرنسيين قال لهم أثناء حضور ختام فعاليات التدريب الجوي الفرنسي المسترك الذي تم تنفيذه على مدار أيام بمصر، إنهم اعتاداوا على أن المهندسين العسكريين الذين يأتوا إلى فرنسا لتلقي دورات تدريبية في صيانة الطائرات ولا يلقون اهتماما كبيرا بالمحاضرات وورش العمل، ويفكرون في التسوق والشراء، باستثناء المهندسين العسكريين المصريين الذين حضروا إلى فرنسا وتعلموا كل تفصيلة صغيرة وكبيرة عن الطائرات الرفال.



