قررت التحقيق فى جرائم حرب.. نتنياهو يهاجم «الجنائية الدولية»

هاجم بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق ضد تل أبيب في جرائمها ضد الفلسطينيين.وقال نتنياهو: "أثبتت محكمة الجنايات الدولية مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست قضائية، وتتجاهل جرائم الحرب الحقيقية، وتلاحق إسرائيل التي تلتزم بالقانون"، مشيرا إلى أن تل أبيب ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.وأضاف نتنياهو أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يعمل لمصلحة جهات تقوض الجهود الرامية إلى توسيع دائرة السلام.وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن جيشها بكافة الوسائل الممكنة ضد الملاحقات القانونية.وقضت المحكمة الجنائية الدولية بأن السلطة الفلسطينية هي دولة عضو بموجب معاهدة روما، وبالتالي يحق لها الاستماع إلى الالتماسات الفلسطينية التي قدمت في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وعليه أذنت المحكمة للمدعي بفتح تحقيق ضد إسرائيل.