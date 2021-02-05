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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيس الحكومة التونسية يطلب من رئاسة الجمهورية تحديد موعد لأداء الوزراء الجدد اليمين

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:22 م
هشام المشيشي
هشام المشيشي
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قال رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، اليوم الجمعة، بأنه وجه رسالة إلى رئاسة الجمهورية لطلب تحديد موعد لأداء الوزراء الجدد اليمين أمام رئيس الدولة، معربا عن أمله في أن تتم الاستجابة لطلبه.

وقال المشيشي في تصريح إعلامي - بحسب وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء - إنه "ليس لدى حكومته رسميا، وإلى حد الآن" علم بطبيعة "الاحترازات على المعنيين بالتعديل الوزاري الأخير، وعلى الأشخاص المعنيين بالاحتراز"، معتبرا أن "الأمر طال نسبيا"، وأن "سبب عدم دعوة الوزراء الذين حصلوا على ثقة البرلمان لأداء اليمين، غير واضح إلى حد الآن".

وأكد رئيس الحكومة أن "عدم دعوة الوزراء الذين تم تعيينهم بمقتضى الصلاحيات الدستورية المخولة له، والذين حصلوا على ثقة مجلس نواب الشعب، لأداء اليمين، يعطل مصالح البلاد، في وقت تمر فيه الدولة بصعوبات اقتصادية وصحية"، حسب قوله.

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