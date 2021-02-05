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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك رفح تضبط 3 محاولات تهريب كمية من النقد الأجنبي والمصري

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:56 م
تهريب كمية من النقد
تهريب كمية من النقد الأجنبي
راندا التوني
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تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك رفح برئاسة الدكتور أحمد خليل، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالمنفذ من ضبط 3 محاولات تهريب كمية من النقد الأجنبي والمصري.

جاء ذلك بناء على إخبارية سرية مشتركة مقدمة إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح مفادها اعتزام كل من هشام. و. ع، وعزه. ن. م، وناصر. ع. م فلسطينى الجنسية المسافرين للأراضى الفلسطينية عن طريق منفذ رفح تهريب كمية من النقد الأجنبى والمصرى أكثر من المسموح بها قانونا.

وتم تكليف لجنة تحت إشراف عادل حسين مدير ادارة الصادر لتفتيش حقائبهم فتبين وجود 16360 دولارا أمريكيا مع الراكب الأول و20000 جنيه مصري مع الراكبة الثانية و19700 دولار أمريكي مع الراكب الثالثة والجميع مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبهم.

وقرر مجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 3 محاضر ضبط جمركى برقم 1 و2 و3 لسنة 2021.

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