«ناصر» من ذوي الهمم.. رسم جدارية لمحمد صلاح ويناشده التعليق

جلوسه على كرسي متحرك نظرًا لإصابته بمرض شلل الأطفال وهو بعمر 4 سنوات، لم يمنعه من السعي وراء رزقه بهوايته المفضلة «الرسم»، وأن يحترف تنفيذ الجداريات المختلفة، وآخرها جدارية للاعب المصري محمد صلاح، حيث إنه استطاع أن يرسمها بدقة واتقان على الرغم من صعوبة ذلك، ليصنع بصمة خاصة به في رسم الشخصيات الرياضية، بجانب الجداريات الأخرى التي جعلته مميزًا، وعرف بها في قريته والقرى المجاورة لمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، الذي يعيش فيه.يقول ناصر عبدالعزيز ياسين، وشهرته «ناصر ياسين»، إن الرسم هواية مفضلة بشكل كبير لديه، وله أعمال متعدد ومتنوعة، وأنه يطور منها دائمًا، وأن جلوسه على كرسي متحرك لم يكن عائقًا أبدًا أمامه لممارسة هذه الهواية، حيث إن لديه اقتناعا كاملا بمقولة «لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس» ويسعي دائمًا لتحقيق ما يتمنى، موضحًا أنه يعمل إداريا بمدرسة الإمام علي الابتدائية بقرية حجازة، ومسند إليه مادة التربية الفنية.وأضاف لـ«الدستور» أنه لأول مرة يرسم جدارية رياضية، واختار أن تكون للاعب كرة القدم محمد صلاح، لأنه شخصية محبوبة ومفضلة لدى المئات من الشباب ومحبي كرة القدم، حيث إنه رأي أنها أفضل جدارية معبرة في المكان، نظرًا لأنها داخل أحد الأماكن المخصصة للعب البلايستيشن في قريته، مشيرًا إلى أنها كانت لابد أن تتضمن رمزا من الرموز الشهيرة بلعبة كرة القدم، بالإضافة إلى أنه أضاف إليها شعار نادي ليفربول، الذي يلعب به اللاعب.وأوضح «ياسين» أن المدة التي استغرقها في رسم الجدارية يوم واحد، على الرغم أن جداريات رسم الشخصيات على الحوائط من الأعمال الصعبة وتختلف عن أي عمل آخر، نظرًا لارتباط الرسام بملامح معينة، مشيرًا إلى أن مساحتها بلغت حوالي 4 متر×4 متر.واستكمل لـ«الدستور» أنه علي الرغم من جلوسه على كرسي متحرك وارتفاع الحوائط إلا أنه يفضل العمل بمفرده والاعتماد علي نفسه خلال تنفيذ كافة الأعمال، حيث إن المساعدة التي من الممكن أن يقدموها له أن يضعوا بجواره الأدوات والألوان التي يتم استخدامها فقط والباقي يستكمله بمفرده، لافتًا إلى أن تنفيذ الجدارية تم كالتالي: تجهيز الحائط من خلال مساواته ودهانه بالبلاستيك، وبعدها رسم الصورة مع التركيز على الملامح بواسطة صورة حقيقية للاعب محمد صلاح ينظر إليها على الهاتف المحمول حتى انتهى من الرسم.وأشار إلى أن أعماله لوحات وبورتريهات، وليس الجداريات فقط، وأنه لا يقتصر الاتفاق على هذه الأعمال داخل القرية التي يعيش فيها، وبالقرى المجاورة أيضا، حيث إنه يعرفه الأهالي بأعماله المختلفة من خلال نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بجانب أنه في أي مناسبة يتم تنظيمها يحب وضع بصمة خاصة له بعمل فني لإثبات نفسه بالمكان، مضيفًا أن الرسم لم تكن موهبته الوحيدة، ولكن لديه مواهب عديدة.وقدم ناصر ياسين نصيحة لجميع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلًا: «لا حياة مع الياس ولا يأس مع الحياة، وأن الإرادة والعزيمة هم سر النجاح، ولابد أن يطور الانسان نفسه بشكل مستمر، حتي إذا تعرض للفشل اكتر من مرة، لابد أن يصمم حتي ينجح».واختتم حديثه لـ«الدستور» بمناشدة اللاعب العالمي محمد صلاح أن يكون له أي تعليق على الصورة، أو معرفة رأيه الشخصي بها، وأنه يتمني أن يقابله شخصيًا.