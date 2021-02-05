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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفد من مجلس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لترعة قوته بالفيوم

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:38 م
التشغيل التجريبي
التشغيل التجريبي لترعة قوته بالفيوم
الفيوم - زينب علاء
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استقبل الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بمحافظة الفيوم، وفد مجلس الوزراء الدكتور أحمد جابر، والدكتور محمد، بحضور المهندس خالد عرندس هيئة التعمير.

وتفقدوا التشغيل التجريبي لترعة قوته الجديدة يبلغ طولها ٢٨.٢٠٠ كيلو متر لري زمام ١٦٠٠٠ فدان بنطاق مركز يوسف الصديق ومركز إطسا بعد الانتهاء من أعمال تبطين الترعة بالكامل؛ للتأكد من توافر مياه الري اللازمة لري الأراضي الزراعية الواقعة في النهايات وكذلك نهو أعمال تنفيذ شبكات الري الحديث.

وأشار وكيل وزارة الموارد المائية والري، بعمل شبكات حديدية يتم وضعها على كافة غرف التفتيش الموجودة بطول الترعة، لحمايتها من إلقاء أي مخلفات داخلها، وذلك للحفاظ على انسياب المياه بشكل دائم.

وأضاف أن هيئة انتهت من أعمال تبطين الترعة بالكامل بطول نحو.28.2 كيلو متر للحفاظ على المياه من التسرب، كما تم الانتهاء من إنشاء محطة التغذية، وعمل فتحات التغذية الخاصة لخدمة نحو 16 ألف فدان، حيث إنها تنمية متكاملة للبيئة الصحراوية وتعزيز قدراتها، خاصةً في الظهير الصحراوي.

وأيضا تهدف إلى دعم قدرات أهالي المنطقة على زيادة إنتاجية المحاصيل خاصة أن المنطقة شهيرة بإنتاج الطماطم مي وكذلك تحسين حالة الصرف الزراعي بعد نهو المصارف لدعم الزراعة وإنتاج المحاصيل، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب المرأة والشباب بالمنطقة على تنفيذ المشروعات الصغيرة.

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