خبراء بريطانيون: الالتزام بالكمامة يمنع انتشار كورونا

أكدت دراسة بريطانية جديدة صادرة عن جامعة كولومبيا، أهمية الالتزام بارتداء أقنعة الوجه "الكمامة" لكونها عامل رئيسي في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووقف انتشاره.وأشارت الدراسة البريطانية إلى العديد من النصائح التي يجب اتباعها للحصول على قناع آمن للوجه، وفعال في التصدي لنقل عدوى فيروس كورونا، خاصة في حال عدم التمكن من الحصول على أقنعة N95، والمعروفة بقدرتها على تنقية الهواء بشكل أفضل.وأوضحت أنه يمكن لاستخدام مناديل الأطفال المبللة أن تجعل قناع الوجه وقائيًا مثل N95، إذ اختبر باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية أنماطًا متعددة للكمامات و41 نوعًا من الأقمشة المختلفة لمعرفة كيفية منع القطرات المحملة بالعدوى الفيروسية.وخلص الباحثون إلى أن الأقنعة التي تتكون من طبقتين من القطن وقليل من الخيوط بالإضافة إلى مناديل الطفل المجففة، أي أنها تصبح بثلاث طبقات كمرشح للهواء كانت فعالة جدًا في منع القطرات المحملة بالعدوى من الانتشار.وأشارت جين وانج أستاذة في كلية الطب والهندسة الطبية الحيوية بجامعة كولومبيا، إلى أنه عادةً ما تُصنع مناديل الأطفال المبللة من مواد موجودة في الأقنعة الطبية وكمامة N95.من جانبه، قال ستيفن روجاك أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة كولومبيا البريطانية: "سيكون القناع القماش المصمم جيدًا والمجهز جيدًا مع مرشح مناديل الأطفال أكثر فاعلية في تصفية ما بيت 5 أو 10 ميكرون من الجسيمات عن قناع N95".وليست تلك الطريقة الوحيدة التي تجعل الكمامة أكثر فاعلية، بل ينصح الخبراء أنه يمكنك جعل قناع الوجه أكثر أمانًا باتباع العديد من النصائح، أبرزها، التأكد من أن الكمامة مصنوعة من مادة مريحة ووقائية، حتى وإن كانت قماشية.وقال الباحثون في الجامعة البريطانية، إنه يجب أن تكون الطبقة الخارجية للقناع مصنوعة بشكل مثالي من النايلون، أو البوليستر الساتان، أو القطن المزدوج، والتأكد من وجود فلتر للهواء بينهما.وأشار الباحثون إلى أنه بالإضافة إلى الحماية التي توفرها مكونات تلك الأقنعة، فإن الراحة والتهوية تجعلها سهلة الارتداء على مدى فترة طويلة، مؤكدين ضرورة تجنب كمامات الطبقة الواحدة.وأوضحوا أنه في حال كان قناع الوجه يمكن إعادة استخدامه، فإن مركز السيطرة على الأمراض "CDC" يوصي بغسله مرة واحدة على الأقل يوميًا، ويفضل غسله في كل مرة يتسخ فيها.وحذر الباحثون بشدة من غسل وإعادة استخدام كمامات الـ N95، مشيرين إلى أن ذلك يقلل بشكل كبير من خصائص الترشيح الخاصة بها.ونصح الباحثون بعدم ارتداء الكمامات التي تحتوي على فتحات تنفس، لأنها لا تمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، رغم أنها تبدو مريحة.وأشار مركز السيطرة على الأمراض، في وقت سابق، إلى أن الأقنعة ذات فتحات التهوية لا تمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنها غير آمنة.