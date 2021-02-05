إيطاليا: وصول 70 مهاجرا لسواحل جزيرة سردينيا

قالت مصادر أمنية إيطالية، الجمعة، إن عمليات وصول المهاجرين، ومعظمهم من الجزائريين، إلى سواحل سولتشيس وجنوب سردينيا قد استئُنفت، مشيرة إلى وصول 70 شخصا إلى سواحل جزيرة سردينيا في البحر المتوسط، الليلة الماضية.ونقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن المصادر ذاتها، أنه "وصل حوالي 70 شخصًا، من بينهم نساء، الليلة الماضية، في نقاط مختلفة"، وقد "أُسعف الجميع واصطُحبوا إلى مركز الاستقبال الأول في ضاحية المنستير التابعة لمحافظة كالياري".