وزير الثقافة الجزائري الأسبق ينعى عزت العلايلي

نعى عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الجزائري الأسبق الفنان الراحل عزت العلايلي الذي توفى في وقت سابق اليوم.وقال ميهوبي- في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي مساء اليوم: "وداعًا أيها الفنان النبيل.. عندما تتحدث إليه، يُشعركَ ببساطته وتواضعه ونبل أخلاقه وعمق ثقافته.. هكذا هو المرحوم عزت العلايلي الذي دخل بيوتنا من خلال عشرات الأعمال الفنية التى جعلته قريبا منا.. التقيته منذ سنوات، وقال لي إنه لن ينسى مشاركته في فيلم (طاحونة السيد فابر) لأحمد راشدي".