السيسي يوجه مسئولًا بمشروع تطوير طرق شرق القاهرة بالانتهاء قبل رمضان (فيديو)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، مشروع مركز النقل المتكامل والذى تم إنشاؤه على مساحة 300 فدان، ويقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري، والمقابل لمطار القاهرة الدولى.ونشرت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب» مقطع فيديو يقول خلاله أحد مهندسي المشروع موجهًا حديثه إلى رئيس الجمهورية: «طبقًا لتوجيهاتكم، فإن التخطيط والتصميم لمركز نقل متكامل يحتوى على موقف نقل إقليمى ومنطقة إدارية ومنطقة تجارية ومحطة المترو الأخيرة للخط الرابع وورش خط المترو للخط الرابع، ويسهل التنقل والدخول والخروج من وإلى المركز».ليرد عليه رئيس الجمهورية، قائلًا: "يعنى إحنا نقدر نقول فى الحتة دى، إننا بنتكلم على طريق المعادى الرئيسي، وطريق السويس الرئيسي، والإسماعيلية والمطار".وواصل المهندس شرحه: "طبقًا للمشروع، جرى تطوير شبكة الطرق لاستيعاب الحركة المستقبلية، وجرى توسعة وتطوير طريق السويس، ليشمل 8 حارات لكل اتجاه، أما الطريق الدائرى، جرى إضافة طريق داعم له، ليصل إجمالى عدد الحارات إلى 8، كما جرى إنشاء طريق جديد، يربط بين الطريق الدائري، وطريق السويس الجديد، وطريق السويس القديم، ومحور محمد نجيب، ومدينة الرحاب، ويخدم مناطق القاهرة الجديدة، كما أنه قريب للغاية من مطار القاهرة، وبالتالي فإنه يخدم حركة المسافرين في الداخل والحركة الدولية".وتابع: "بدأنا بتوجيهاتكم تنفيذ المحطة الدولية للحافلات، وهو ما سيؤدي إلى تقليل الكثافات المرورية بمحافظة القاهرة، وسيوفر وقت رحلات المسافرين، وسيوفر أيضًا محطات استهلاك الوقود".ورد عليه رئيس الجمهورية: "لو قدرتوا تخلصوا خلال السنة دى هتبقى حاجة عظيمة جدًا، وعارف إنه أمر صعب، لكن محطة الحافلات هتبقى نقلة عظيمة جدًا".وقال المهندس، إن أعمال الرفع المساحي بدأت في المنطقة بالتنسيق مع معظم المرافق، ورد عليه رئيس الجمهورية: "حسيت إن المحاور اللى هتوصلني للحافلات عاوزة إعادة صياغة، بصوا عليها كويس، مينفعش يبقوا 3 حارات، سواء للأتوبيسات اللي هتتحرك أو للناس الجاية".