دياب يعلن فتح لبنان جزئيا الإثنين

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب اليوم الجمعة أنه سيتم فتح البلد جزئيًا مع مواصلة تطبيق تدابير صارمة بعد إغلاق كامل للبلاد منذ 14 يناير الماضي.وقال الرئيس دياب "يوم الأحد ينتهي الإقفال العام، ويوم الإثنين سنفتح البلد جزئيًا ونواصل تطبيق تدابير صارمة. سنكمل إقفال بعض القطاعات ونفتح بعض القطاعات جزئيًا ونسمح لبعض القطاعات بالعمل وفق شروط محددة".وأضاف "لقد اعتمدنا ثلاث خطط في مواجهة الوباء للمرحلة المقبلة: خطة فتح البلد تدريجيًا خطة ما بعد مرحلة الإغلاق وخطة الطوارئ الصحية، وخطة التلقيح الوطنية التي وضعتها وزارة الصحة".من جهته أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بعد اجتماع اللجنة الوزارية "أن معايير تقييم الوضع الوبائي لا زالت مقلقة واليوم لدينا 98 حالة وفاة".