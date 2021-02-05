الفن فكرة.. حكاية «ابتهال» مع الروبابيكيا (صور)

اعتادت «ابتهال» على تجميع بقايا كراكيب المنزل وترتبه، وتحويل مخلفات المنزل وتحولها إلى قطع فنية رائعة، راسمة على وجهها بسمة لا تفارقها، تهوى، تعشق الرسم وخاصة على أعواد الخشب وورق الكرتون.ابتهال صلاح، تدرس في كلية الهندسة قسم العمارة وتخطيط المدن، تقول: «بحب أجمع كل كراكيب البيت والاإسسوارات القديمة والكراتين الورق وأعواد الخشب وبرسم عليهم مناظر من الطبيعة وبحولها للوح فنية وببث فيها الروح».تروي «ابتهال»، أن «اليوتيوب» ساعدها في تطوير ذاتها، والاستفادة من كيفية إعادة تدوير كل ما هو قديم بالمنزل، وشجعتها أسرتها، منوهة أنها تجد السعادة في تجديد كل ما حولها، وتهدي أصدقائها هدايا في المناسبات من صنع يدها، متمنية عمل ورش فنية لتعليم إعادة التدوير.