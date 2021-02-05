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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدا.. استكمال محاكمة المتهمين بقضية «داعش التجمع»

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:03 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت وعماد الدرمللى، غدا السبت محاكمة 9 متهمين من بينهم 6 محبوسين، لاتهامهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 2306 لسنة 2019 جنايات أمن دولة التجمع الأول، ورقم 187 لسنة 2019، جنايات امن الدولة، والمعروفة بخلية داعش التجمع الأول.

كشف قرار الإحالة أن المتهمين حسن أمين المندوه، محمد محمدين، هناد حسن أمين المندوه، أحمد السيد محمد بدوى، خالد محمد عبد المعبود، رجب محمد أحمد جاب الله هاني صادق يوسف، حسام الدين أحمد عوض، نجلاء مختار، أنهم في غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من أبريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، أسس جماعة تتبع تنظيم داعش تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على افراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التي تخدمها هذه الجماعة.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى السابع انضموا للجماعة موضوع البند أولا مع العلم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، المتهم الأول والثاني والتاسعة أمدوا الجماعة الإرهابية بأموال بقصد استخدامها في القيام بجرائم إرهابية على النحو المبيت بالتحقيقات.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الثالث حال كونه مصريا التحق بجماعة مسلحة خارج البلاد وتعليم الفنون الحربية وسائل لتحقيق جرائم إرهابية أن التحق بجماعة داعش في العراق وسوريا وتلقى تدريبات وتسلل عبر الحدود الجنوبية على النحو المبيت بالتحقيقات، المتهم الثامن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد.

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