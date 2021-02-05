تعافي 50 حالة من فيروس بالوادي الجديد خلال أسبوع

أعلنت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمحافظ الوادي الجديد، بيانها الأسبوعي منذ قليل، والمشكلة بقرار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد برئاسة الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الإقليم، تعافي 50 حالة من بداية الأسبوع المقبل حتى الآن ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 134 حالة، والحالات الإيجابية الجديدة بلغت 26 حالة ليرتفع أعداد الحالات الإيجابية إلى 217 حالة، وحالات الوفاة 5 ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 17 حالة منذ بداية يناير 2021.وحذر البيان من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة، حيث سيتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقًا للإجراءات القانونية.وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة، حيث يتم تطبيق الغرامات المالية الفورية والعقوبات التي نص عليها القانون بهذا الشأن والتي تصل للإحالة للنيابة.وناشد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المواطنين تحمل المسئولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط علي المنظومة الصحية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتوجه لأقرب مستشفى فور ظهور أي من الأعراض.