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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«عاهات وتقاليد».. ندوة لمكافحة ختان الإناث بكفر الدوار

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:25 م
ندوة لمكافحة ختان
ندوة لمكافحة ختان الإناث
البحيرة معوض هويدى
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، ندوة حول خطورة "ختان الإناث" تحت شعار "عاهات وتقاليد" بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث.

وتناولت الندوة والتي عُقدت بمكتبة مصر العامة بكفر الدوار، ومن خلال إدارة تنمية القرية بالوحدة المحلية عرض مبسط عن الخصائص السكانية ودور الدولة نحو دعم كافة الفئات العمرية، واهتمام الدولة بالمرأة وكذلك دورها في التنمية المستدامة ٢٠٣٠م، فضلًا عن التطرق لملف حياة كريمة.

ومن جانبه أكد الشيخ عبدالفتاح السجاعي مدير إدارة أوقاف كفر الدوار ثان، خلال كلمته أن قضية الختان تُعد جريمة فى حق المرأة، وأنها عادة أُطلقت فى قديم الزمن، مشيرًا إلى أن "الختان" لفظ خاص بالذكور، وأن الخاص بالنساء هو "الخفاض" والذي لم يرد به أمر في القرآن الكريم أو السُنة النبوية المطهرة، وإنما هو عادة جاهلية وأصبح شائعة علمية.

وقالت إيمان الشحات مثقف سكاني، عن أثر هذه الجريمة في حق الأنثى، حيث تتسبب في ألم نفسي وصدمة عصبية وهى في مقتبل عمرها، مما يعود على حياتها في المستقبل بشكل سلبي، كما تتسبب في تشوهات ومخاطر قد تصل إلى الموت، مشيرةً إلى أن القانون جرّم هذه العادة ويتم محاسبة الوالدين من فعل هذه الجريمة.

وتأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بتحسين الخصائص السكانية، وكذلك الاهتمام بالمجتمع القروي، وبالتعاون مع وحدة السكان بالمحافظة، والمجلس القومي للسكان بالبحيرة.

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