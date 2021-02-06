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أيام زمان

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

السبت 06/فبراير/2021 - 04:52 ص
عزت العلايلي
عزت العلايلي
وائل توفيق
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"في يوم كان عندي ناس سهرانة ومشيوا متأخر والشقة كانت مبهدلة والصبح بدري لقيت الباب بيرن فتحت لقيت يوسف شاهين، دخل قال لي إيه الدوشة دي فرديت عليه قولتله معلش كان عندي ناس سهرانة، فقال لي عموما أنت هتمثل معايا في فيلم الأرض، حضر نفسك للتصوير، واتفقت فعلًا على الفيلم من غير حتى ما اقرأ السيناريو".

حكى الفنان عزت العلايلي عن كواليس اختياره للعمل مع المخرج يوسف شاهين في فيلم "الأرض"، وذلك أثناء مشاركته في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب عام 2016.

وتابع الفنان الراحل: "كانت أيام تصوير فيلم الأرض من أجمل لحظات وأمتع أيام عشتها في حياتي، كنا بنصور في الفيوم، الصبح تصوير وفي الليل أمسيات شعرية وسياسية وفنية مع فريق الفيلم والوفد الصحفي اللي كان معانا وقت التصوير، كانت شغالنا وقتها قضية النكسة والأرض".

وحكى عن كواليس تصوير مشهد إنقاذ "الجاموسة" من الغرق في الساقية قائلًا: "كنا بنصور فى شهر طوبة ويوسف شاهين مواعيده مش بتهزر والدنيا تلج، فاديت لفلاح فلوس وقولتله انزل كدة الترعة شوفلى عمق الميه راح ورجع قال لي: "خد فلوسك يا بيه الميه تلج هو أنت هتنزل هنا"، قولت له: "أيوه"، قال لي: "إزاى الميه مليانة ديدان، مبقتش عارف أعمل إيه ولقيت يوسف شاهين ماسك زجاجة قد صباعه وينقط فى الميه قولتله إيه ده يا جو قال لى: "مطهر"، ضحكت وقولت له: "ده اللى هيطهر يعنى"، فرد: "يلا نط عشان نصور"، والمشهد ده خد تصوير نصف يوم".

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