موريتانيا: 37 إصابة بكورونا والإجمالي يصل إلى 16777

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد إجراء 973 فحصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأكد بيان لوزارة الصحة بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم الجمعة، إن مصالح الوزارة سجلت 33 حالة شفاء، وأن إجمالي حالات الإصابة في البلاد وصل إلى 16777؛ بينما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 15946 حالة، وإجمالي الوفيات لـ 425 حالة.