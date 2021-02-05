مصر شاب غرقًا بنهر النيل في البحيرة

لقي شاب مصرعه غرقا، اليوم الجمعة، بنهر النيل فرع رشيد أمام قرية درشابة التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من الأهالي بغرق شاب بنهر النيل فرع رشيد بدائرة مركز الرحمانية، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين غرق "محي الدين هبيلة" ٣٣ عاما، وتم انتشال الجثة ونقلها لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.