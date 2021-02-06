رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

زيادة الحركة الركابية والجوية بمطار مرسى علم خلال فبراير الجارى

السبت 06/فبراير/2021 - 03:34 ص
مطار مرسى علم
مطار مرسى علم
محمود السعدى
طباعة
يشهد مطار مرسى علم الدولي خلال شهر فبراير الجاري زيادة في الحركة الجوية لعدد من شركات الطيران من جنسيات مختلفة، ومن المتوقع استمرار زيادة الرحلات ليصل الإجمالي لـ15 رحلة دولية أسبوعيًا من الجنسية التشيكية والأوكرانية والبولندية والسويسرية، صرح بذلك مصدر مسئول بمطار مرسى علم الدولي.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه مع توجه الدولة لتشجيع وتنشيط السياحة الداخلية بمبادرة «شتي في مصر» بتخفيض تذاكر الطيران وأسعار الإقامة بالفنادق، عادت شركة مصر للطيران للعودة بمطار مرسى علم الدولي بطرازات أكبر؛ نظرا للإقبال المتزايد على الرحلات الداخلية للاستمتاع بالأجواء الرائعة على شواطئ مرسى علم بالبحر الأحمر.

وأشارت المصادر، إلى أن سلطات مطار مريسى علم تواصل تشديد الاجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولي أول مطار بمصر يدار بنظام «BOT»، تديره شركة «إيماك» مرسى علم لإدارة وتشغيل المطارات، وهي إحدى شركات مجموعة الخرافي الكويتية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مستجدات وتفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

المهلة انتهت.. أزمة في الزمالك بسبب مستحقات اللاعبين

«8 غرز».. إصابة أحمد العوضي أثناء تصوير «اللي مالوش كبير»

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع توريد وتركيب مشروع محطة صرف طبل

image description

شهد.. طالبة الثانوية تُبدع فى الخِدع السينمائية (صور)

image description

افتتاح مسجد الإمام مالك بدمياط

image description

فض 3 أفراح فى رأس البر بدمياط

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

محمد الباز يكشف: هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته في فيلم «السقا مات»؟

تفاصيل جديدة حول تمثال شبيه أبوالهول.. يحمل ألقابًا ملكية وأسرارًا للفراعنة

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

زيدان ينفجر غاضبا فى وجه الصحفيين: لست سعيدا أبدا

الاتحاد الدولى لتاريخ وإحصاءات كرة القدم: محمد صلاح أفضل لاعب فى أفريقيا

إنتر ميلان يتصدر الدورى الإيطالى مؤقتا بفوزه على فيورنتينا 2-0

قبل مواجهة الأهلى.. بايرن ميونخ يفوز على هيرتا برلين بهدف نظيف

أيام زمان

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

«الحراس منعوني من الدخول».. حكاية عزت العلايلي في مقابلة أحد الرؤساء

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

تكريم الفنان محمد دسوقى بمركز الهناجر للفنون.. صور

عشر سنوات على الربيع العربى جديد الكاتب سعيد يقطين

ندوة «الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الطلاق» بمكتبة المستقبل.. اليوم

اليوم.. ورشة لتعلم فن صناعة الفخار بمركز درب 1718