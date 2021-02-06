زيادة الحركة الركابية والجوية بمطار مرسى علم خلال فبراير الجارى

يشهد مطار مرسى علم الدولي خلال شهر فبراير الجاري زيادة في الحركة الجوية لعدد من شركات الطيران من جنسيات مختلفة، ومن المتوقع استمرار زيادة الرحلات ليصل الإجمالي لـ15 رحلة دولية أسبوعيًا من الجنسية التشيكية والأوكرانية والبولندية والسويسرية، صرح بذلك مصدر مسئول بمطار مرسى علم الدولي.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه مع توجه الدولة لتشجيع وتنشيط السياحة الداخلية بمبادرة «شتي في مصر» بتخفيض تذاكر الطيران وأسعار الإقامة بالفنادق، عادت شركة مصر للطيران للعودة بمطار مرسى علم الدولي بطرازات أكبر؛ نظرا للإقبال المتزايد على الرحلات الداخلية للاستمتاع بالأجواء الرائعة على شواطئ مرسى علم بالبحر الأحمر.وأشارت المصادر، إلى أن سلطات مطار مريسى علم تواصل تشديد الاجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم.يذكر أن مطار مرسى علم الدولي أول مطار بمصر يدار بنظام «BOT»، تديره شركة «إيماك» مرسى علم لإدارة وتشغيل المطارات، وهي إحدى شركات مجموعة الخرافي الكويتية.